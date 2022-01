Covid, record oggi in Veneto: 16.602 casi. Zaia: "Arancione vicino" (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602 , nuovo record della regione, i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il rialzo dei casi si deve anche all' ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602 , nuovodella regione, i nuovi contagiregistrati nelle ultime 24 ore ine 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il rialzo deisi deve anche all' ...

Advertising

RaiNews : La variante Omicron ha portato i casi negli Stati Uniti a un record mai raggiunto da qualsiasi altro Paese dall'ini… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - fisco24_info : Covid: record di casi in Australia, 50.000 nelle ultime 24 ore: Vaccinato il 91,5% della popolazione - NotiziediPrato : Il Covid fa quattro vittime a Prato. Contagi a livelli record: 1.438 nelle ultime 24 ore [ -