Covid, record contagi in Italia. Spunta idea obbligo vaccini per fragili e over 60. Oggi il Consiglio dei ministri (Di martedì 4 gennaio 2022) Mario Draghi dice no ai governatori sul rinvio dell’apertura della scuola . Difende le lezioni in presenza e sceglie di puntare su altre misure per raffreddare nelle prossime settimane la curva dei contagi:... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Mario Draghi dice no ai gnatori sul rinvio dell’apertura della scuola . Difende le lezioni in presenza e sceglie di puntare su altre misure per raffreddare nelle prossime settimane la curva dei:...

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - SkyTG24 : Covid, record di casi in Svezia. Positivi anche i reali - Agenzia_Ansa : In Svezia record di contagi da Covid, positivi anche i reali. Entrambi hanno ricevuto il booster, avvertono solo 'sintomi lievi'. #ANSA - palermo24h : Covid, nuovo record di casi in Sicilia: 6415. Quaranta i morti, aumentano i ricoveri - TerrinoniL : Covid, in Australia record di contagi e pressione sugli ospedali. 'Infermieri positivi richiamati in servizio' -