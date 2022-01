Covid, premier israeliano: "Quarta dose aumenta gli anticorpi di 5 volte" (Di martedì 4 gennaio 2022) La Quarta dose di vaccino anti - Covid aumenta gli anticorpi dopo una settimana dalla sua somministrazione. Lo ha riferito il primo ministro israeliano Naftali Bennett, commentando uno studio condotto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) Ladi vaccino anti -glidopo una settimana dalla sua somministrazione. Lo ha riferito il primo ministroNaftali Bennett, commentando uno studio condotto ...

