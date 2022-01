Covid, pillola antivirale Merck ai primi pazienti in Italia: si tratta di due donne ricoverate allo Spallanzani di Roma (Di martedì 4 gennaio 2022) Disponibile da oggi e oggi data ai primi pazienti ospedalizzatiu. La pillola antivirale Merck (Molnupiravir) per via orale è stata somministrata allo Spallanzani di Roma. “Le prime due pazienti sono una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 anni cardiopatica, immunodepressa. Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), nei giorni scorsi in una nota aveva annunciato che la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Disponibile da oggi e oggi data aiospedalizzatiu. La(Molnupiravir) per via orale è stata somministratadi. “Le prime duesono una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 anni cardiopatica, immunodepressa. Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’Agenziana del farmaco (Aifa), nei giorni scorsi in una nota aveva annunciato che la sua ...

