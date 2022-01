Covid, per la prima volta sfondato il tetto dei 200 mila contagi nel Regno Unito. I tamponi volano a 1,7 milioni (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la Francia (che oggi registra oltre 300 mila positivi) preoccupano anche i contagi nel Regno Unito che nell’ultima rilevazione toccano i 218 mila, picco assoluto da inizio della pandemia del Coronavirus e per la prima volta oltre quota 200 mila. A “pesare” è soprattutto la variante Omicron. Il numero di morti resta stabile, non oltre 48 (oggi in Italia 259), mentre si registra un balzo del totale dei ricoveri in ospedale che arriva a oltre 14 mila, circa 2 mila in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 1,7 milioni. Per quanto riguarda i vaccini, invece, le terzi dosi raggiungono il 60 per cento della popolazione over 12 e il 75 per cento degli aventi diritto (quindi tutti gli over 18). La ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la Francia (che oggi registra oltre 300positivi) preoccupano anche inelche nell’ultima rilevazione toccano i 218, picco assoluto da inizio della pandemia del Coronavirus e per laoltre quota 200. A “pesare” è soprattutto la variante Omicron. Il numero di morti resta stabile, non oltre 48 (oggi in Italia 259), mentre si registra un balzo del totale dei ricoveri in ospedale che arriva a oltre 14, circa 2in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 1,7. Per quanto riguarda i vaccini, invece, le terzi dosi raggiungono il 60 per cento della popolazione over 12 e il 75 per cento degli aventi diritto (quindi tutti gli over 18). La ...

