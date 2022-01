Covid, Papa “Ancora poche le dosi di vaccino nei Paesi poveri” (Di martedì 4 gennaio 2022) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “In alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-19, ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben più semplici”. Lo afferma Papa Francesco, nel suo messaggio in vista della XXX Giornata Mondiale del Malato.“In questo contesto desidero riaffermare l'importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere”, spiega il Pontefice.“L'invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all'assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “In alcuniricevere cure adeguate rimane un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, neipiù, di vaccini contro il-19, ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben più semplici”. Lo affermaFrancesco, nel suo messaggio in vista della XXX Giornata Mondiale del Malato.“In questo contesto desidero riaffermare l'importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere”, spiega il Pontefice.“L'invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all'assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi ...

Advertising

vaticannews_it : #4gennaio #PapaFrancesco invita all'ascolto e alla relazione con i malati e Ringrazia gli operatori sanitari per la… - wolf_and__woman : Quando hai il covid e sei a casa da sola e il tuo amico con il papà pasticcere arriva da te il giorno dopo con ques… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Papa “Ancora poche le dosi di vaccino nei Paesi poveri” -… - IlModeratoreWeb : Covid, Papa “Ancora poche le dosi di vaccino nei Paesi poveri” - - lupovittorio42 : GIORNATA DEL MALATO.. Papa Francesco denuncia: in alcuni paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso, come dimostr… -