Covid, Oms: booster solo a Paesi ricchi non basta per uscire da pandemia (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Non bastano i booster nei Paesi ricchi per uscire dalla pandemia Covid'. Lo ha affermato Maria van Kerkhove, epidemiologa dell'Oms, sottolineando che 'la crisi globale richiede una vaccinazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Nonno ineiperdalla'. Lo ha affermato Maria van Kerkhove, epidemiologa dell'Oms, sottolineando che 'la crisi globale richiede una vaccinazione ...

Advertising

DavidPuente : Un refuso del direttore dell'OMS è stato utilizzato per sostenere che alcuni paesi usano il vaccino anti Covid per… - DSantanche : Da soli sostenevamo importanza ventilazione meccanica controllata negli edifici pubblici. Ci prendevano in giro, ci… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: booster solo a Paesi ricchi non basta per uscire da pandemia #covid - CorriereQ : Covid: Oms, booster non basta per uscire da pandemia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: booster solo a Paesi ricchi non basta per uscire da pandemia #covid -