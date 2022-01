Covid oggi Veneto, 16.602 contagi e 28 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Sono stati registrati altri 28 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 153.227 tamponi, il tasso di positività è al 10,83%. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.575 (+ 59). In area non critica i pazienti sono 1.366 (+ 50). In terapia intensiva sono ricoverate 209 persone (+ 9). “L’indice Rt è a 1,19. L’incidenza rimane a 820,1 casi per 100mila abitanti. Il tasso di occupazione dell’area non critica è arrivata al 20,2%”, dice il governatore Luca Zaia, ricordando che il parametro per il passaggio alla zona arancione è al 30%. Le terapie intensive sono occupate al 19,4%: “Ci manca lo 0,6% per arrivare alla soglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602 ida coronavirus in, 42022, secondo numeri e datideldella regione. Sono stati registrati altri 28. I nuovi casi sono stati individuati su 153.227 tamponi, il tasso di positività è al 10,83%. I pazientiricoverati in ospedale sono 1.575 (+ 59). In area non critica i pazienti sono 1.366 (+ 50). In terapia intensiva sono ricoverate 209 persone (+ 9). “L’indice Rt è a 1,19. L’incidenza rimane a 820,1 casi per 100mila abitanti. Il tasso di occupazione dell’area non critica è arrivata al 20,2%”, dice il governatore Luca Zaia, ricordando che il parametro per il passaggio alla zona arancione è al 30%. Le terapie intensive sono occupate al 19,4%: “Ci manca lo 0,6% per arrivare alla soglia ...

