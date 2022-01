Covid oggi Toscana, boom contagi: 18.868 casi, bollettino (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 18.868 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Quasi triplicati i nuovi casi rispetto a ieri sotto la spinta della variante Omicron. I positivi, come scrive il governatore Eugenio Giani su Telegram, sono stati individuati su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, che oggi tocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 18.868 ida coronavirus in, 4 gennaio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Quasi triplicati i nuovirispetto a ieri sotto la spinta della variante Omicron. I positivi, come scrive il governatore Eugenio Giani su Telegram, sono stati individuati su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, chetocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - qnazionale : Covid, oggi in Veneto 16.602 casi. Zaia: 'Arancione vicino' - DubbiAbbi : L'importantissima petizione di @GiulioMarini2 ha raggiunto in pochi giorni le 10.000 firme (reali, certificate da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid a Napoli, l'odissea delle cure a domicilio: 'I telefoni dei medici squillano a vuoto' Il corre come un forsennato, la versione Omicron gli consente di essere ormai presente quasi in ogni famiglia ed è sul versante delle cure domiciliari e di prossimità che grava oggi il maggior peso delle richieste di aiuto dei malati. Una marea silenziosa e invisibile di malati che non affolla i pronto soccorso ma che trova crescenti difficoltà ad accedere a un contatto ...

Bassetti: "Vaccinazioni ogni sei mesi? E' possibile, hub restino aperti" | Da oggi in Italia la pillola anti - Covid di Merck Da oggi, il commissariato per l'emergenza distribuirà alle Regioni la pillola anti - Covid di Merck . Intanto si va verso l' obbligo di Super Green pass per andare a lavorare . Mercoledì le decisioni del ...

Covid, news. Non slitta rientro a scuola. Verso Super Green pass per lavoratori. LIVE Sky Tg24 Covid. Omicron prevale nelle acque reflue del Veneto La variante Omicron del Covid 19 è risultata dominante in Veneto a seguito di un particolare studio condotto sulle acque reflue. Omicron, nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2021, è stata infatti ...

Sanremo 2022 a rischio? Ecco cosa cambia con l’aumento dei contagi Tutti i cambiamenti del Festival di Sanremo di nuovo ai tempi del Covid Confermato anche quest’anno Casa Sanremo, in cui verranno intervistati tutti i protagonisti di questa nuova edizione del ...

Il corre come un forsennato, la versione Omicron gli consente di essere ormai presente quasi in ogni famiglia ed è sul versante delle cure domiciliari e di prossimità che gravail maggior peso delle richieste di aiuto dei malati. Una marea silenziosa e invisibile di malati che non affolla i pronto soccorso ma che trova crescenti difficoltà ad accedere a un contatto ...Da, il commissariato per l'emergenza distribuirà alle Regioni la pillola anti -di Merck . Intanto si va verso l' obbligo di Super Green pass per andare a lavorare . Mercoledì le decisioni del ...La variante Omicron del Covid 19 è risultata dominante in Veneto a seguito di un particolare studio condotto sulle acque reflue. Omicron, nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2021, è stata infatti ...Tutti i cambiamenti del Festival di Sanremo di nuovo ai tempi del Covid Confermato anche quest’anno Casa Sanremo, in cui verranno intervistati tutti i protagonisti di questa nuova edizione del ...