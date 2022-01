Covid oggi Toscana, boom contagi: 18.868 casi, bollettino (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 18.868 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Quasi triplicati i nuovi casi rispetto a ieri sotto la spinta della variante Omicron. I positivi, come scrive il governatore Eugenio Giani su Telegram, sono stati individuati su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, che oggi tocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 18.868 ida coronavirus in, 4 gennaio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Quasi triplicati i nuovirispetto a ieri sotto la spinta della variante Omicron. I positivi, come scrive il governatore Eugenio Giani su Telegram, sono stati individuati su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, chetocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%. L'articolo proviene da Italia Sera.

