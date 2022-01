Covid oggi Puglia | 3 670 contagi e 5 morti | bollettino 4 gennaio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 3.670 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi, individuati attraverso 93.498 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.057; Bat: 360; Brindisi: 520; Fa: 424; Lecce: 884; Taranto: 343; Residenti fuori regione: 74; Provincia in definizione: 8. Sono 36.723 le persone attualmente positive, 334 i ricoverati in area non critica, 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 322.846 casi totali, 5.971.560 tamponi eseguiti, 279.130 persone guarite e 6.993 persone decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.