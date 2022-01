Covid oggi Lombardia, 50mila contagi e 34 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 50mila i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 dicembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 34 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.193. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 238.990 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positivitò al 20,9%. Si tratta di un nuovo record in una Regione che conta circa 10 milioni di abitanti. Crescono i ricoveri in terapia intensiva pari a 234, 15 in più da ieri, così come negli altri reparti pari a 2.312, 165 in più da ieri. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 16.789 di cui 5.863 a Milano città; Bergamo 4.448; Brescia 5.501; Como: 2.784; Cremona 1.617; Lecco 1.785; Lodi 1.297; Mantova 1.654; ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sonoi nuovida Coronavirus, martedì 4 dicembre in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati altri 34che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.193. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 238.990 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positivitò al 20,9%. Si tratta di un nuovo record in una Regione che conta circa 10 milioni di abitanti. Crescono i ricoveri in terapia intensiva pari a 234, 15 in più da ieri, così come negli altri reparti pari a 2.312, 165 in più da ieri. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 16.789 di cui 5.863 a Milano città; Bergamo 4.448; Brescia 5.501; Como: 2.784; Cremona 1.617; Lecco 1.785; Lodi 1.297; Mantova 1.654; ...

