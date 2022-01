Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre i contagi continuano a crescere e il governo pensa a nuove misure per la scuola. Sul tavolo anche l’obbligo del vaccino per i lavoratori. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 16.602 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcon i numeriin, martedì 42022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre icontinuano a crescere e il governo pensa a nuove misure per la scuola. Sul tavolo anche l’obbligo del vaccino per i lavoratori. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 16.602 ida coronavirus in Veneto, 42022, secondo numeri e datidel ...

Advertising

Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - Adnkronos : Covid in #Gb, il bollettino di oggi. #ultimora - giadasmars : RT @giadasmars: Ho notato che, tra quelli che conosco, i giovani che ad oggi sono divenuti ipocondriaci e ottusamente obbedienti sono gli s… - salvogen : @Ainely88 Lascia stare che già qualcuno ha iniziato a fare discussioni pure sull'antivirale per il covid commercializzato da oggi -