Covid oggi Italia, 170.844 contagi e 259 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 170.844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 259 morti. Da ieri sono guarite 30.333 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.228.410 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. I ricoverati sono 12.912, 579 in più da ieri, 1.392 in terapia intensiva, 41 in più da ieri, con 153 ingressi in 24 ore. PIEMONTE - Sono 20.453 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

