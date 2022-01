Covid oggi Italia, 170.844 contagi e 259 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 170.844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 259 morti. Da ieri sono guarite 30.333 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 170.844 i nuovida Coronavirus in, martedì 42022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 259. Da ieri sono guarite 30.333 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

