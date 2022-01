Covid oggi Germania | 30 561 contagi incidenza sale

Advertising

Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 68.052 contagiati • 140 morti • 13.379 guariti +32 terapie intensive | +577 ricoveri 44… - peucezia : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da oggi sar… - Carlacsrol : RT @Ardito98731919: Siamo a 9961 ma dobbiamo arrivare a 10.000 entro oggi IMPERATIVO CATEGORICO Forza Firmiamo contro la dittatura di Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Quando si vota Presidente della Repubblica?/data Elezioni Quirinale: caosSONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera hanno fatto il punto ...E che rischia di ripetersi a Yuzhou, 500 km di distanza, un milione e duecentomila abitanti in lockdown daper tre casi asintomatici. Una delle poste in palio della "zeropolicy" sono le ...Domani il governo deciderà in definitiva se per andare al lavoro servirà il Super Green Pass e cambiano anche le regole per il ritorno a scuola in presenza. Super Green Pass al lavoro, si valuterà in ...(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Jimmy Fallon, presentatore del popolare 'The Tonight Show' sulla rete americana Nbc, è positivo al Covid. E' stato lo stesso Fallon a dare la notizia con un post su Instagram: ...