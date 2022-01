Covid oggi Emilia, 8.773 contagi e 25 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 8.773 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 gennaio in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.572 tamponi, di cui 33.363 antigenici, con un tasso di positività al 14,7%. Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna, 4 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri nei reparti Covid ordinari sono 1.579, 51 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a quota 1.873, seguita da Rimini a 919, Ferrara a 907 e Parma a 813. In isolamento domiciliare 109.044 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 8.773 i nuovida Coronavirus, martedì 4inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 25. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.572 tamponi, di cui 33.363 antigenici, con un tasso di positività al 14,7%. Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna, 4 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri nei repartiordinari sono 1.579, 51 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a quota 1.873, seguita da Rimini a 919, Ferrara a 907 e Parma a 813. In isolamento domiciliare 109.044 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - LiPopulista : RT @LBasemi: La Germania si sta ribellando contro la tirannia del covid e i vaccini obbligatorie. Oggi 1.390 proteste pianificate in tutta… - Roby86341796 : RT @autocostruttore: Da oggi in Italia la pillola anti-Covid Merck molnupiravir Bisogna assumere 4 pillole da 200 mg 2 volte al giorno x 5… -