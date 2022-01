Covid oggi Calabria, 1.905 contagi e 7 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 1.905 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti per un totale da inizio pandemia di 1.642 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, tra molecolari e antigenici, 13.194 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 511. I ricoverati sono 335, 12 in più da ieri, e 29 le terapie intensive occupate. Al momento in Calabria ci sono 1.387 positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 1.905 i nuovida Coronavirus, 4in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 7per un totale da inizio pandemia di 1.642 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, tra molecolari e antigenici, 13.194 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 511. I ricoverati sono 335, 12 in più da ieri, e 29 le terapie intensive occupate. Al momento inci sono 1.387 positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: Covid in #Francia, sfiorati 300mila nuovi casi. #ultimora - PasqualeCacace5 : RT @infoitinterno: Covid oggi in Italia: i contagi del 4 gennaio. Bollettino e dati regioni in diretta -