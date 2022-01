Covid, obbligo vaccinale per gli over 60 (Di martedì 4 gennaio 2022) Esecutivo spaccato, i veti dei partiti e i nodi giuridici complicano le scelte del premier sul super-certificato per i lavoratori. Il leghista Giorgetti: le aziende del Nord preferiscono i tamponi. Conte studia una mozione con dieci proposte Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 4 gennaio 2022) Esecutivo spaccato, i veti dei partiti e i nodi giuridici complicano le scelte del premier sul super-certificato per i lavoratori. Il leghista Giorgetti: le aziende del Nord preferiscono i tamponi. Conte studia una mozione con dieci proposte

GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Covid, Giovanni Frajese: 'Vorremmo confronto con Cts su basi scientifiche. OBBLIGO VACCINAL… - AndreaMarcucci : Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tut… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il lea… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Oggi il Cdm con possibili novità sulle norme Covid, a cominciare dall'obbligo vaccinale che potrebbe partire dagli over 60 ht… - lllll66099563 : RT @gr_grim: Altre due storie edificanti dalla coda in farmacia: una dice che il collega ha dovuto cedere e due giorni dopo il vaccino si è… -