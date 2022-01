Covid, nuovo record in Francia: quasi 300.000 contagi in un solo giorno (Di martedì 4 gennaio 2022) In Francia "non siamo lontani dai 300.000 contagi in un solo giorno ": lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. Lo ha detto il ministro della Salute Vèran in parlamento... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) In"non siamo lontani dai 300.000in un": lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. Lo ha detto il ministro della Salute Vèran in parlamento...

Advertising

GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - GiovaQuez : Saman Zarka (Israele): 'Non abbiamo una politica che punta all'immunità di gregge. C'è un virus nuovo, che non cono… - UILofficial : Basta scaricare la sicurezza sui lavoratori! ? Il nuovo costo “calmierato” per le #FFP2 è ancora insostenibile. S… - ClusterCLAN : RT @L_Scordamaglia: Oggi sarò a #piazzaaffari sul @Tg3web per parlare di settore agroalimentare e prospettive per il nuovo anno. #covid #2… -