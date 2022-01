Covid, news. Non slitta rientro a scuola. Verso Super Green pass per lavoratori. LIVE (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tema del rientro sarà al centro del confronto di oggi nella Conferenza delle Regioni e nell'incontro tra il ministro Bianchi e i sindacati. Domani le misure, tra cui il Super Green pass a lavoro, in discussione al Cdm. La quarta ondata della pandemia non accenna a placarsi, ma il governo mantiene la linea rigorosa e conferma il calendario scolastico per il ritorno in classe il 10 gennaio, probabilmente con alcune modifiche su quarantene e distinzioni tra vaccinati e non nelle classi Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tema delsarà al centro del confronto di oggi nella Conferenza delle Regioni e nell'incontro tra il ministro Bianchi e i sindacati. Domani le misure, tra cui ila lavoro, in discussione al Cdm. La quarta ondata della pandemia non accenna a placarsi, ma il governo mantiene la linea rigorosa e conferma il calendario scolastico per il ritorno in classe il 10 gennaio, probabilmente con alcune modifiche su quarantene e distinzioni tra vaccinati e non nelle classi

