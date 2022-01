Covid, news. Il bollettino: 170.844 nuovi casi e 259 morti. LIVE (Di martedì 4 gennaio 2022) Aumento le terapie intensive (+41) e i ricoveri ordinari (+579). Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Il tema del rientro a scuola è al centro del confronto tra Regioni e governo. Vertice a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, i ministri dell'Istruzione Bianchi e della Salute Speranza e il commissario all'emergenza Covid Figliuolo. Attesa per le misure, tra cui il Super Green pass a lavoro Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 gennaio 2022) Aumento le terapie intensive (+41) e i ricoveri ordinari (+579). Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Il tema del rientro a scuola è al centro del confronto tra Regioni e governo. Vertice a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, i ministri dell'Istruzione Bianchi e della Salute Speranza e il commissario all'emergenzaFigliuolo. Attesa per le misure, tra cui il Super Green pass a lavoro

