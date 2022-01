TV7Benevento : Covid: Moratti, 'task force tamponi inizia a dare risultati in Lombardia'... - Dome689 : RT @webecodibergamo: La nota della Regione sulla campagna vaccinale - ValserianaNews : Vaccini anti Covid, Moratti: 'Evitate di presentarvi senza prenotazione' - Valseriana News - webecodibergamo : La nota della Regione sulla campagna vaccinale - infoitsalute : VACCINAZIONI ANTI-COVID, VICEPRESIDENTE MORATTI: EVITARE DI PRESENTARSI NEI CENTRI VACCINALI SENZA PRENOTAZIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti

...Attese di due ore in Fiera COME PRENOTARSI PER IL VACCINO IN LOMBARDIA Secondo il monito di,...lavoro degli operatori sanitari che con abnegazione stanno combattendo la battaglia contro il,...Leggi anchee Consulta, così Giuliano Amato può arrivare al Quirinale I partiti scaricano ... Chiudono a 40 tre donne: Letizia, Emma Bonino e Rosy Bindi .Milano, 4 gen. "Sul fronte tamponi l'impegno organizzativo della task force regionale inizia a dare risultati positivi, mentre la campagna vaccinale procede sen ...Moratti: Scorte sufficienti, prenotare è segno di educazione e .... Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c'è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei cent ...