Covid: Moratti, 'evitare di presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione' (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la campagna vaccinale di Regione Lombardia che toccherà nei prossimi giorni 20 milioni di somministrazioni complessive, di cui 4 milioni di terze dosi". Lo comunica la direzione generale Welfare della Regione Lombardia. "Ha ricevuto la terza dose - si spiega - il 62% dei cittadini che ha concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni, percentuale che sale al 76% tra gli over 60 e all'85% tra i cittadini con più di ottant'anni". La vicepresidente ed assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, ha quindi spiegato che "ieri sono state somministrate più di 104mila dosi, le terze dosi sono state circa il 90%. Si continuerà con un ritmo di più di 100mila somministrazioni al giorno anche nel resto della settimana. Un impegno per il quale vanno ringraziati i medici, il personale sanitario e amministrativo, la Protezione ...

