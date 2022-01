Covid, l’effetto quarantena sul trasporto pubblico lombardo: Trenord cancella 300 corse, in Atm 300 dipendenti in isolamento (Di martedì 4 gennaio 2022) Contagi e quarantene dilaganti hanno effetti anche sul trasporto pubblico. Lo si vede al nord, in Lombardia, dove Trenord, la linea ferroviaria regionale, ha soppresso nelle scorse ore 300 corse, il doppio rispetto alla giornata del 3 gennaio e il triplo rispetto alla settimana scorsa stando ai dati dell’azienda. Colpa del Covid -19. Il numero dei dipendenti in quarantena tra macchinisti e capotreno, infatti, sale da 120 a 170. Trenord sottolinea anche un aumento delle corse programmate di questa settimana, circa 2070, contro le 1800 della settimana scorsa che rientravano nel calendario festivo. Nel capoluogo lombardo non va meglio. A Milano i dipendenti Atm in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Contagi e quarantene dilaganti hanno effetti anche sul. Lo si vede al nord, in Lombardia, dove, la linea ferroviaria regionale, ha soppresso nelle sore 300, il doppio rispetto alla giornata del 3 gennaio e il triplo rispetto alla settimana scorsa stando ai dati dell’azienda. Colpa del-19. Il numero deiintra macchinisti e capotreno, infatti, sale da 120 a 170.sottolinea anche un aumento delleprogrammate di questa settimana, circa 2070, contro le 1800 della settimana scorsa che rientravano nel calendario festivo. Nel capoluogonon va meglio. A Milano iAtm in ...

