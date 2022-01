Covid, la decisione della Lega Serie A sulla prossima giornata (Di martedì 4 gennaio 2022) La Lega Serie A non cambia il calendario nonostante i numerosi casi di Covid: la decisione ufficiale La Lega Serie A ha deciso che il calendario non subirà variazioni in occasione della 20^ giornata e che si disputerà, dunque, il 6 gennaio. Nonostante i numerosi casi di Covid in Serie A la Lega ha preso la sua decisione. A riferirlo è l’ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) LaA non cambia il calendario nonostante i numerosi casi di: laufficiale LaA ha deciso che il calendario non subirà variazioni in occasione20^e che si disputerà, dunque, il 6 gennaio. Nonostante i numerosi casi diinA laha preso la sua. A riferirlo è l’ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - serieAnews_com : ?? Decisione della #SerieATIM per la prossima giornata di campionato: non ci sarà rinvio, il calendario resta invar… - cn1926it : #JuveNapoli, finché l'#ASL non ci separi: si attende decisione sulla partenza - gilnar76 : Covid sulla Serie A: partite rinviate? La decisione della Lega #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -