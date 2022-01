Covid, Italia paralizzata dalla follia burocratica (Di martedì 4 gennaio 2022) 00:00 Sigla! 00:15 Caos scuola, solita indecisione con la nuova burocrazia per risolvere tutto. Oggi se ne accorge il Quotidiano Nazionale con Michele Brambilla. Rezza sul Corriere? Non si capisce niente. 04:50 Obbligo super green pass a lavoro, è inutile ma non riescono a capirlo. 08:05 Quirinale, si vota il 24 gennaio. Favoloso il M5s che è passato da essere antisistema a chiedere un Mattarella bis. 10:42 Debito pubblico, comune accordo italo francese dice Federico Fubini. 11:04 Il Wall Street Journal ci racconta la condanna della Holmes, quella dei test miracolosi… 11:50 I fondi Pnrr sprecati con Cinecittà by Penati. 12:23 Il ricordo di Francesco Forte giornalista a cura di Giuliano Ferrara sul Foglio. 13:00 Massimo D’Alema e le analisi politiche della Preziosi, divisi da Draghi più che da Renzi, e l’analisi lucida di Cerasa: extra Pd nulla salus. 14:35 Renato Farina e le mamme che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 gennaio 2022) 00:00 Sigla! 00:15 Caos scuola, solita indecisione con la nuova burocrazia per risolvere tutto. Oggi se ne accorge il Quotidiano Nazionale con Michele Brambilla. Rezza sul Corriere? Non si capisce niente. 04:50 Obbligo super green pass a lavoro, è inutile ma non riescono a capirlo. 08:05 Quirinale, si vota il 24 gennaio. Favoloso il M5s che è passato da essere antisistema a chiedere un Mattarella bis. 10:42 Debito pubblico, comune accordo italo francese dice Federico Fubini. 11:04 Il Wall Street Journal ci racconta la condanna della Holmes, quella dei test miracolosi… 11:50 I fondi Pnrr sprecati con Cinecittà by Penati. 12:23 Il ricordo di Francesco Forte giornalista a cura di Giuliano Ferrara sul Foglio. 13:00 Massimo D’Alema e le analisi politiche della Preziosi, divisi da Draghi più che da Renzi, e l’analisi lucida di Cerasa: extra Pd nulla salus. 14:35 Renato Farina e le mamme che ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Covid, Giovanni Frajese: 'Vorremmo confronto con Cts su basi scientifiche. OBBLIGO VACCINAL… - Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - albertomura : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini. - Sto_con_Put_in : RT @Bluefidel47: Sileri senza vergogna: ' Gli altri paesi guardano all' Italia come modello per la lotta al COVID' -