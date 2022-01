Covid Italia, Minelli: “Obbligo vaccinale per tutti dopo arrivo Novavax” (Di martedì 4 gennaio 2022) Per estendere l’Obbligo vaccinale anti Covid a tutta la popolazione “si potrebbe attendere l’avvio della vaccinazione con il nuovo prodotto di Novavax, lasciando così ai dubbiosi la facoltà di optare per una tipologia di vaccino piuttosto che per un’altra. Sarebbe, a mio avviso, un magnifico esempio di democrazia partecipata e sensibile alle istanze di tutti. E sarebbe anche la fine degli appigli senza scusanti”. E’ la proposta dell’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, sentito dall’Adnkronos Salute, in merito all’ipotesi dell’estensione generalizzata dell’Obbligo vaccinale. “Più volte mi sono espresso a favore della necessità e addirittura dell’urgenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Per estendere l’antia tutta la popolazione “si potrebbe attendere l’avvio della vaccinazione con il nuovo prodotto di, lasciando così ai dubbiosi la facoltà di optare per una tipologia di vaccino piuttosto che per un’altra. Sarebbe, a mio avviso, un magnifico esempio di democrazia partecipata e sensibile alle istanze di. E sarebbe anche la fine degli appigli senza scusanti”. E’ la proposta dell’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-della Fondazione per la medicina personalizzata, sentito dall’Adnkronos Salute, in merito all’ipotesi dell’estensione generalizzata dell’. “Più volte mi sono espresso a favore della necessità e addirittura dell’urgenza ...

