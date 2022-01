Covid Israele oggi, oltre 10mila contagi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Continua a crescere il numero di contagi in Israele dove è sempre più diffusa la variante omicron. Secondo i numeri del bollettino di oggi, 4 gennaio, sono stati 10.644 i casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da mesi e in sensibile aumento rispetto ai circa 6.500 riportati ieri. L’indice di positività, riporta la stampa israeliana, è al 5,5%, mentre al momento risultano ricoverati 236 pazienti contagiati, 117 dei quali in condizioni serie. Intanto le autorità hanno aggiunto Gerusalemme alla lunga lista di città ‘rosse’ a causa della situazione sanitaria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Continua a crescere il numero diindove è sempre più diffusa la variante omicron. Secondo i numeri del bollettino di, 4 gennaio, sono stati 10.644 i casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da mesi e in sensibile aumento rispetto ai circa 6.500 riportati ieri. L’indice di positività, riporta la stampa israeliana, è al 5,5%, mentre al momento risultano ricoverati 236 pazientiati, 117 dei quali in condizioni serie. Intanto le autorità hanno aggiunto Gerusalemme alla lunga lista di città ‘rosse’ a causa della situazione sanitaria. L'articolo proviene da Italia Sera.

