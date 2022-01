COVID, Irpinia ospedali al limite collasso: posti letto occupati quasi tutti da contagiati (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPronto soccorso al limite del collasso con posti letto COVID esauriti; personale medico e paramedico sotto organico in grande difficoltà; pazienti in attesa dei risultati del tampone molecolare che nel frattempo hanno bisogno del ricovero. Le strutture ospedaliere irpine, a partire dall’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, sono messe a dura prova dalla variante Omicron che vede la provincia di Avellino quella maggiormente colpita dalla quarta ondata della pandemia. L’Irpinia è infatti nella top ten del tasso di incidenza dei contagi in Campania: i primi nove comuni sono infatti collocati in provincia di Avellino (il decimo è Maiori, in provincia di Salerno, ndr). L’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPronto soccorso aldelconesauriti; personale medico e paramedico sotto organico in grande difficoltà; pazienti in attesa dei risultati del tampone molecolare che nel frattempo hanno bisogno del ricovero. Le struttureere irpine, a partire dall’Aziendaera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, sono messe a dura prova dalla variante Omicron che vede la provincia di Avellino quella maggiormente colpita dalla quarta ondata della pandemia. L’è infatti nella top ten del tasso di incidenza dei contagi in Campania: i primi nove comuni sono infatti collocati in provincia di Avellino (il decimo è Maiori, in provincia di Salerno, ndr). L’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino ha ...

