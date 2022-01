Covid in Serie A, la Lega non ha intenzione di rinviare la prima giornata di ritorno (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, la Lega Serie A non ha alcuna intenzione di rinviare la prima giornata di ritorno del campionato. Lo riferiscono fonti interne a via Rosellini. Il calendario, dunque, resta invariato, nonostante i numerosi casi di Covid. Il Napoli, ricordiamo, conta 11 contagiati, con l’Asl che valuta di bloccare la partenza della squadra per Torino, l’Asl di Salerno ha già fermato la Salernitana, Verona e Udinese se la passano ugualmente male. Ciò nonostante, la Lega va avanti, e anche il campionato. Il motivo sta nel regolamento attuale: non è prevista la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, laA non ha alcunadiladidel campionato. Lo riferiscono fonti interne a via Rosellini. Il calendario, dunque, resta invariato, nonostante i numerosi casi di. Il Napoli, ricordiamo, conta 11 contagiati, con l’Asl che valuta di bloccare la partenza della squadra per Torino, l’Asl di Salerno ha già fermato la Salernitana, Verona e Udinese se la passano ugualmente male. Ciò nonostante, lava avanti, e anche il campionato. Il motivo sta nel regolamento attuale: non è prevista la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile. L'articolo ilNapolista.

Advertising

GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - Zelgadis265 : RT @Gazzetta_it: Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mimancapogba : RT @Gazzetta_it: Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino -