**Covid: in Lombardia salgono a 300 in un giorno le corse Trenord soppresse, 170 i dipendenti contagiati** (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - soppresse causa Covid oggi 300 corse in Lombardia dei treni gestiti dall'azienda Trenord, il doppio rispetto a ieri e il triplo rispetto alla settimana scorsa secondo gli ultimi dati aggiornati dall'azienda. Il numero dei dipendenti in quarantena tra macchinisti e capotreno, sale da 120 a 170. L'azienda sottolinea anche un aumento delle corse programmate di questa settimana, circa 2070, contro le 1800 della settimana scorsa che rientravano nel calendario festivo.

