Covid, in Lombardia 34 decessi e oltre 50mila nuovi positivi: 4.448 a Bergamo (Di martedì 4 gennaio 2022) A fronte di 238.990 tamponi effettuati, sono 50.104 i nuovi positivi (20,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 238.990, totale complessivo: 25.489.686 – i nuovi casi positivi: 50.104 – in terapia intensiva: 234 (+15) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.312 (+165) – i decessi, totale complessivo: 35.193 (+34) I nuovi casi per provincia: Milano: 16.789 di cui 5.863 a Milano città; Bergamo: 4.448; Brescia: 5.501; Como: 2.784; Cremona: 1.617; Lecco: 1.785; Lodi: 1.297; Mantova: 1.654; Monza e Brianza: 4.890; Pavia: 3.133; Sondrio: 721; Varese: 3.947. Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) A fronte di 238.990 tamponi effettuati, sono 50.104 i(20,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 238.990, totale complessivo: 25.489.686 – icasi: 50.104 – in terapia intensiva: 234 (+15) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.312 (+165) – i, totale complessivo: 35.193 (+34) Icasi per provincia: Milano: 16.789 di cui 5.863 a Milano città;: 4.448; Brescia: 5.501; Como: 2.784; Cremona: 1.617; Lecco: 1.785; Lodi: 1.297; Mantova: 1.654; Monza e Brianza: 4.890; Pavia: 3.133; Sondrio: 721; Varese: 3.947.

