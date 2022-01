Covid, in Campania nelle ultime 48 ore oltre 12 mila contagi e 9 morti: incidenza del 10,2% (Di martedì 4 gennaio 2022) I positivi del giorno in Campania sono 12.058, rilevati a fronte di 118.047 tamponi processati, con un’incidenza del 10,2%, Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Si registrano inoltre 12 decessi, 9 avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Sono 781 le persone ricoverate in degenza (31 più di ieri) e 57 (-3) i posti letto di terapia intensiva occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) I positivi del giorno insono 12.058, rilevati a fronte di 118.047 tamponi processati, con un’del 10,2%, Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Si registrano in12 decessi, 9 avvenuti48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Sono 781 le persone ricoverate in degenza (31 più di ieri) e 57 (-3) i posti letto di terapia intensiva occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

