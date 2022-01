Covid | il premier israeliano cita studio e dichiara | “Con quarta dose aumento di cinque volte del numero di anticorpi”

(Di martedì 4 gennaio 2022) A poche ore dall’annuncio che ladi vaccino antisarà destinata in Israele a over 60 e personale sanitario, ilNaftali Bennett-ndo uno– hato che lainiezione aumenta diglidopo una settimana dalla sua somministrazione. “Una settimana dopo l’iniezione della, sappiamo con maggiore certezza che è sicura ed efficace: c’è undideldinella persona vaccinata”, ha detto Bennett ai giornalisti uscendo dal laboratorio del centro medico Sheva. Bennett ha aggiunto che ...

Naftali Bennett cita uno studio preliminare: "Quarta dose sicura, e questo è certo. E con molta probabilità funziona anche"