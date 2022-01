Covid, il Napoli decimato: anche Mario Rui positivo (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo Malcuit, il Napoli perde un altro giocatore per coronavirus. La società partenopea ha annunciato che “in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo Malcuit, ilperde un altro giocatore per coronavirus. La società partenopea ha annunciato che “in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al-19 dei calciatoriRui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

