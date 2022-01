Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi), ricoveri crescono di 579 (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovo record di contagi giornalieri in Italia: sono 170.844 i casi di positività al coronavirus individuati oggi, frutto di più di 1,2 milioni di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il grande numero di test effettuati – mai così tanti – fa sì che il tasso di positività diminuisca al 13,9%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre Altri 259 morti in un giorno: il numero totale dei decessi però è viziato dai riconteggi di alcune Regioni, in particolare Sicilia e Liguria, che per motivi diversi hanno comunicato oggi decessi avvenuti nei giorni precedenti. Il numero dei pazienti Covid ricoverati nei normali reparti sale a 12.912, con un incremento di 579 rispetto a lunedì. Aumentano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: sono 1.392 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)digiornalieri in Italia: sono 170.844 i casi di positività al coronavirus individuati oggi, frutto di più di 1,2 milioni di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il grande numero di test effettuati – mai così tanti – fa sì che il tasso di positività diminuisca al 13,9%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre259in un giorno: il numero totale dei decessi però è viziato daidi alcune Regioni, in particolare Sicilia e Liguria, che per motivi diversi hanno comunicato oggi decessi avvenuti nei giorni precedenti. Il numero dei pazientiricoverati nei normali reparti sale a 12.912, con un incremento di 579 rispetto a lunedì. Aumentano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: sono 1.392 in ...

