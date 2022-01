Covid: Giani, 'obiettivo Toscana 100mila tamponi al giorno, fateli solo se sintomi' (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - In Toscana "stiamo incrementando il livello di 'tamponatura'" e "vorremmo arrivare a 100mila tamponi al giorno", ma "ai cittadini dico di andare a fare il tampone se si ha qualche sintomo, non semplicemente per sicurezza come qualcuno mi ha detto". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Cercheremo anche di eliminare quelle sacche di tamponi fatti per questioni occasionali", ha aggiunto Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - In"stiamo incrementando il livello di 'tamponatura'" e "vorremmo arrivare aal", ma "ai cittadini dico di andare a fare il tampone se si ha qualche sintomo, non semplicemente per sicurezza come qualcuno mi ha detto". Lo ha detto il presidente della, Eugenio, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Cercheremo anche di eliminare quelle sacche difatti per questioni occasionali", ha aggiunto

