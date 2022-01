Covid Francia oggi, quasi 300mila contagi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono quasi 300mila i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Oliver Véran, parlando all’Assemblea Nazionale. “oggi, la Sanità pubblica rischia di annunciare quasi 300mila infezioni in 24 ore” , ha detto Veran senza fornire un dato preciso. Se confermato, si tratterebbe di un dato record in Francia e in Europa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Sonoi nuovi casi di-19 registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Oliver Véran, parlando all’Assemblea Nazionale. “, la Sanità pubblica rischia di annunciareinfezioni in 24 ore” , ha detto Veran senza fornire un dato preciso. Se confermato, si tratterebbe di un dato record ine in Europa. L'articolo proviene da Italia Sera.

