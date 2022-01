Covid Francia, Igor Bogdanoff morto 6 giorni dopo gemello Grichka: non erano vaccinati (Di martedì 4 gennaio 2022) A 6 giorni dal gemello Grichka, è morto per Covid anche Igor Bogdanoff. I due, 72 anni, formarono una celebre coppia della tv francese conducendo il popolare programma di fantascienza ‘Temps X’ (1979-1987). Entrambi erano stati ricoverati il 15 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Georges-Pompidou, dopo aver contratto il Covid. Secondo la stampa francese i gemelli non erano vaccinati. “Nella pace e l’amore, circondato dai figli e la famiglia, Igor Bogdanoff è partito verso la luce il 3 gennaio 2020”, ha reso noto la famiglia tramite il suo agente, senza citare la causa della morte. Nati in Francia, discendenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) A 6dal, èperanche. I due, 72 anni, formarono una celebre coppia della tv francese conducendo il popolare programma di fantascienza ‘Temps X’ (1979-1987). Entrambistati ricoverati il 15 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Georges-Pompidou,aver contratto il. Secondo la stampa francese i gemelli non. “Nella pace e l’amore, circondato dai figli e la famiglia,è partito verso la luce il 3 gennaio 2020”, ha reso noto la famiglia tramite il suo agente, senza citare la causa della morte. Nati in, discendenti ...

