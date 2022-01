Covid, Forza Italia: estendere Super Green pass a tutti i lavoratori (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Il picco di contagi dovuti alla variante Omicron mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche. Forza Italia chiede che venga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Il picco di contagi dovuti alla variante Omicron mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche.chiede che venga ...

Advertising

lapoelkann_ : 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad os… - Antonio_Tajani : Modello 2g a tutto il mondo del lavoro. Più finanziamenti alle regioni. Armonizzazione di misure e procedure di con… - bradt74 : Forza @Petrux9 la sfiga quest’anno ha fatto la sua parte ma passerà e scomparirà come questo maledetto covid. - oscarvalle1984 : RT @lapoelkann_: 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad ospitare… - sole24ore : Fiere, la fiammata Covid forza a riprogrammare il calendario degli eventi -