Covid | De Luca | “Posticipare il rientro scuola | se la situazione peggiora farò da solo”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si torna ancora a parlare di dad nonostante un anno di vaccini e secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo Deciò che non ha funzionato è che “si è perso del tempo prezioso senza prendere decisioni nette, seguendo la linea delle mezze misure – dichiara in un’intervista alla Stampa – Componenti interne al governo impediscono scelte nette, efficaci e in tempo utile”. Il governatore si domanda “cosa si aspetta a varare un piano per la sicurezza serio, che impegni decine di migliaia di agenti per controllare il rispetto delle ordinanze?”. Di fronte alla risalita dei contagi, Deritiene “utile ritardare di due-tre settimane ilin classe, almeno per le primarie e le medie inferiori”. Nel frattempo bisognerebbe “sviluppare una campagna di vaccinazione vasta per la ...

D'altra parte, a chiedere un rinvio della didattica in presenza di '20/30 giorni' era stato in primis il governatore della Campania, Vincenzo De. Una misura che, a suo dire, consentirebbe di '...... uno sprezzante Bassetti rispondeva, sostenuto dal giornalistaTelese : "La documentazione ... fino al- 19 come un raffreddore per i vaccinati: "Ho seguito e sto seguendo centinaia di ...Festa dell’Epifania 2022 senza eventi pubblici e manifestazioni con regali e calze per i bimbi in molti comuni della Campania. Una decisione assunta da alcuni sindaci per evitare il rischio di assembr ...Il governatore: servirebbero 20-30 giorni di didattica a distanza. Ma Bianchi tira dritto. Oggi vertice delle Regioni. Ancora polemiche su possibili misure ad hoc per i non vaccinati ...