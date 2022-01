Covid | contagi record | oltre 170 000 nuovi casi e 259 vittime Lo Spallanzani somministra le prime pillole Merck

(Di martedì 4 gennaio 2022), oggi i numeri deflagrano in tutto il loro potenziale virale: Sia per quanto riguarda le nuove infezioni. Che per quello che concerne i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Con una sola buona notizia all’attivo: alloè partita oggi lazione delle. Dunque, anche oggi il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute annovera un’ulteriore impennata die di decessi. Secondo i dati processati, sono 170.844 ida Coronavirus in Italia segnalati nelle ultime 24 ore. Mentre, contestualmente, si registrano altri 259 morti: mai così tanteda aprile… Da ieri sono guarite 30.333 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati ...

DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). Il picco dei contagi dell'ondata di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr). Giorgio Armani ha deciso di annullare le sfilate di gennaio per l'uomo e l'haute couture, previste a Milano e Parigi.

Nel Lazio su 25.513 tamponi molecolari e 86.860 antigenici per un totale di 112.373 test, si registrano oggi 9.377 nuovi casi positivi al- 19 (più 3.763 rispetto a ieri), con 3.626a ...Il Lazio tutto, in zona gialla da ieri 3 gennaio, fa i conti con l'impennata didovuta alla variante Omicron . E a Roma i casiche si moltiplicano rischiano di causare disagi ai principali servizi pubblici. Nelle due aziende che gestiscono i trasporti e la raccolta ...NAPOLI - Altri casi di positività in casa Napoli. La società azzurra lo ha comunicato nel pomeriggio dopo il giro di tamponi effettuato questa mattina: «E’ emersa la positività al Covid 19 dei ...In Lombardia poco meno di un terzo dei casi positivi in Italia: cifre da record nel bollettino di martedì 4 gennaio 2022 170.844 nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia, di cui 50.104 nella sola Lom ...