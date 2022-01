Covid, chiesto il rinvio di Salernitana-Venezia: parla il vicepresidente Cardinaletti (Di martedì 4 gennaio 2022) Con oltre 50 positivi al Coronavirus in Serie A, ci si chiede se sia realmente possibile disputare i prossimi match di campionato, a partire da quelli che andranno in scena nel giorno dell’Epifania. Diversamente a quanto accaduto in Serie B e Lega Pro, dove si è scelto in via precauzionale di allungare la sosta, al momento sembra che non ci sia intenzione di rinviare le partite di A. CAOS Salernitana Caso a parte, però, quello della Salernitana, che con i suoi 11 membri – di cui 9 calciatori – risultati positivi al Covid, è stata al momento bloccata dalla Asl campana. Salernitana, Serie A, Covid In un comunicato ufficiale emanato nel pomeriggio, il club ha per questo chiesto il rinvio del match contro il Venezia, in programma giovedì alle ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Con oltre 50 positivi al Coronavirus in Serie A, ci si chiede se sia realmente possibile disputare i prossimi match di campionato, a partire da quelli che andranno in scena nel giorno dell’Epifania. Diversamente a quanto accaduto in Serie B e Lega Pro, dove si è scelto in via precauzionale di allungare la sosta, al momento sembra che non ci sia intenzione di rinviare le partite di A. CAOSCaso a parte, però, quello della, che con i suoi 11 membri – di cui 9 calciatori – risultati positivi al, è stata al momento bloccata dalla Asl campana., Serie A,In un comunicato ufficiale emanato nel pomeriggio, il club ha per questoildel match contro il, in programma giovedì alle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.30 dopo la cabina di regia sul Covid. Sul tavolo, secondo quanto vien… - DavidePaolucci5 : @NewWestInn22 @_marcol1_ @theldest3 @sportface2016 Ma in Inghilterra le rinviano ogni girono Mo il Liverpool ha chi… - PinoSalamon : RT @UILofficial: #Bombardieri: il settore del turismo è tra i più colpiti dalla pandemia. Anche per questo abbiamo chiesto al #governo alme… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Covid, squadra bloccata dalla ASL: chiesto il rinvio del match con il Venezia, il comunicato https://t.co… - massimo_macs : RT @CalcioPillole: Il #Liverpool ha chiesto il rinvio della semifinale di #CarabaoCup, in programma giovedi sera contro l' #Arsenal, a caus… -