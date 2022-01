Advertising

SILVIALUCISANO : COVID-19: TUTTI GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA VERITÀ | Sotto l’Iceberg di Francesco Carraro - StraNotizie : Covid, Carraro (Confindustria Veneto): 'Sì a green pass rinforzato per tutti i lavoratori' - BormoliniRenato : @FuKalyar @mante Mi sono ricordato di Lei nel sentire un medico autorevole. Sempre che non ritenga anche questo va… - BormoliniRenato : RT @byoblu: Francesco Carraro incontra il Dr. Dimitrios Kontothanassis, uno dei medici che maggiormente si è speso, dall'inizio della pande… - marco_moggio : RT @byoblu: Francesco Carraro incontra il Dr. Dimitrios Kontothanassis, uno dei medici che maggiormente si è speso, dall'inizio della pande… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Carraro

Del resto, commenta, 'abbiamo già visto nella scuola come la misura dell'obbligo vaccinale abbia avuto un'accoglienza positiva: quasi tutti gli insegnanti si sono vaccinati'. 'C'è ...Del resto, commenta, "abbiamo già visto nella scuola come la misura dell'obbligo vaccinale abbia avuto un'accoglienza positiva: quasi tutti gli insegnanti si sono vaccinati". "C'è ...Tante le aspettative, come sempre, verso l'anno che incomincia. Ma questa volta il giro di boa è accompagnato da appelli e preoccupate esternazioni per la stangata energetica che si sovrappone alla pe ...Venezia, 3 gen. (Labitalia) - Green pass rinforzato per tutti i lavoratori. E' una delle ipotesi sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri di mercoledì 5 g ...