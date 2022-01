Covid, booster a 20 milioni di italiani e non si fermano le prime dosi: ieri oltre 54mila (Di martedì 4 gennaio 2022) Vaccinazione anti Covid completata con dose booster per 20 milioni di italiani e non si fermano le prime somministrazioni: ieri sono state 54.645. Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la '... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Vaccinazione anticompletata con doseper 20die non silesomministrazioni:sono state 54.645. Sono 20.410.468 gliche hanno fatto la '...

