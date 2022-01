Covid: Austria, Omicron fa chiudere alberghi e baite Tirolo (Di martedì 4 gennaio 2022) A causa della variante Omicron e della conseguente carenza di personale in Tirolo hanno già chiuso alcuni alberghi e baite, così per esempio a Soelden, nota località sciistica dell'Austria e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) A causa della variantee della conseguente carenza di personale inhanno già chiuso alcuni, così per esempio a Soelden, nota località sciistica dell'e ...

