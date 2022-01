Covid, Agenas: l'occupazione delle terapie intensive sale al 15% (Di martedì 4 gennaio 2022) A livello nazionale i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid salgono al 15% e, nelle ultime 24 ore, sono cresciuti in nove Regioni: Friuli Venezia Giulia (17%), Lazio (17%), ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) A livello nazionale i posti letto in terapia intensiva occupati da pazientisalgono al 15% e, nelle ultime 24 ore, sono cresciuti in nove Regioni: Friuli Venezia Giulia (17%), Lazio (17%), ...

