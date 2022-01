Covid a Monreale, il sindaco Arcidiacono incontra i medici di famiglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Monreale – “Il ruolo dei medici di famiglia in questa fase di emergenza Covid è di fondamentale importanza per l’indispensabile supporto che stanno dando ai cittadini che hanno contratto il virus e nella gestione dell’epidemia”. Ed è per tale ragione che ogni settimana il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al fine di monitorare la situazione nel (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 4 gennaio 2022)– “Il ruolo deidiin questa fase di emergenzaè di fondamentale importanza per l’indispensabile supporto che stanno dando ai cittadini che hanno contratto il virus e nella gestione dell’epidemia”. Ed è per tale ragione che ogni settimana ildiAlberto, al fine di monitorare la situazione nel (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Covid a Monreale, il sindaco Arcidiacono incontra i medici di famiglia - - PalermoToday : San Martino delle Scale, accertato un caso Covid in abbazia: chiuso monastero - lasiciliait : Monreale, allarme covid nell'abbazia di San Martino delle Scale: positivi tra i coro e tra i frati… - QdSit : Continuano i casi di positività al Covid in Sicilia. Il Comune di Monreale conferma la positività anche di alcuni c… - mr_kubra : RT @GDS_it: Il #Covid entra nell'abbazia di San Martino delle Scale a #Monreale: monaci in isolamento, concerto sospeso -