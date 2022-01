Covid: a Boscoreale boom di contagi, 354 positivi e incidenza del 927%. Solo il 67% ha avuto 2 dosi di vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) A Boscoreale prosegue irrefrenabile l’aumento dei contagi da Covid-19. In soli quattro giorni, dal 30 dicembre al 2 gennaio, gli attuali positivi sono passati a 354 (al 29 dicembre erano 243). Un dato – sottolinea una nota del Comune – decisamente allarmante che “denota come anche nella nostra citta’ il contagio sta dilagando. Suscita allarme anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio e’ letteralmente schizzato al 926,30 % (la precedente settimana era al 246,28 %); analogo balzo si e’ registrato anche nel dato regionale che e’ pari all’1.085,49% (la precedente settimana era al 349,48%)”. “Per rendere l’idea – si evidenzia – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Aprosegue irrefrenabile l’aumento deida-19. In soli quattro giorni, dal 30 dicembre al 2 gennaio, gli attualisono passati a 354 (al 29 dicembre erano 243). Un dato – sottolinea una nota del Comune – decisamente allarmante che “denota come anche nella nostra citta’ ilo sta dilagando. Suscita allarme anche l’indice dio relativo all’percentuale dei nuovia sette giorni per centomila abitanti, che nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio e’ letteralmente schizzato al 926,30 % (la precedente settimana era al 246,28 %); analogo balzo si e’ registrato anche nel dato regionale che e’ pari all’1.085,49% (la precedente settimana era al 349,48%)”. “Per rendere l’idea – si evidenzia – ...

